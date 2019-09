दिल्ली की ओर बढ़ रहे हजारों अन्नदाता, किसान घाट का करेंगे घेराव

नई दिल्ली। भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में हजारों किसान आज यानी शनिवार को नोएडा से दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं।

भारी संख्या में पहुंचे किसान राजधानी में किसान घाट का घेराव कर किसानों-मजदूरों की समस्याओं से संबंधित अपनी मांगों को पूरा करने की डिमांड करेंगे।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से पैदल मार्च करते हुए आ रहे किसानों ने मोदी सरकार के सामने किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई 15 मांग रखी हैं।

UP farmers marching to Delhi's Kisan Ghat over payment of sugarcane crop dues & full loan waiver among others. Joint CP, East Range-Delhi at Delhi-UP border near Ghazipur, says, "We are coordinating with UP police. Approximately 500 farmers are on their way here." pic.twitter.com/NpetHb3dxJ