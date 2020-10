दक्षिणी चीन सागर में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की फोर्स ने किया सैन्य अभ्यास,दागी कई मिसाइल

नई दिल्ली। दक्षिण चीन सागर पर चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए एक ओर सभी पड़ोसी मुल्क परेशान हैं तो दूसरी ओर चीन पूरी दुनिया को धौंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसको ले कर दुनियाभर में चीन के विस्तारवादी रुख के खिलाफ सभी देश लामबंद हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्ध अभ्यास किया था, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और जापान की नौसेना संयुक्त युद्ध आभास कर रही है, इस संयुक्त युद्ध आभ्यास का मकसद है ज़िद्दी चीन पर दबाव बनाना।

HMAS Arunta exercised with the United States Navy and the Japan Maritime Self-Defense Force in the South China Sea: Australia’s Department of Defence pic.twitter.com/qnV8iIDuPn