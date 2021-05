Uttarakhand: टिहरी में बादल फटा, कई दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य उत्तराखंड ( Cloudburst in Uttarakhand ) में इस समय मौसम का कहर जारी है। राज्य के पहाड़ी जिलों मेंं हो रही झमाझम बारिश ( Rain in Uttarakhand ) स्थानीय लोगों के लिए आफत ले आई है। वहीं, टिहरी जिले के देव प्रयाग में बादल फटने की जानकारी सामने आई है, जिसकी वजह से गदेरा में भारी उफान हा गया है। बादल फटने की वजह से यहां कई दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लॉकडाउन होने की वजह से दुकाने बंद थी और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय मौसम से हालात बिगड़े हुए हैं, ऊंचे इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, वहीं तलहटी के इलाकों में बारिश का दौर जारी है।। जिसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ देखने को मिल रहा है। देवप्रयाग में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मौके पर राहत व बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है।

Cloudburst was reported at 5 pm today. Around 12-13 shops and several other properties have been damaged. Since most of these shops were closed due to lockdown, no casualty has been reported yet. Water level is on the rise here, rescue operation underway: MS Rawat, SHO Devprayag pic.twitter.com/GyMxnNzelq