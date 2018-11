नई दिल्ली। पीएम मोदी आज आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। उत्तराखंड में चीन सीमा के नजदीक हर्षिल में दिवाली मनाने के लिए पीएम देहरादून पहुंच गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम 9.45 बजे केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। यहां पूजा अर्चना के बाद पीएम हेलीकाप्टर से हर्षिल से सटी एक आर्मी चेकपोस्ट के लिए निकलेंगे। इसके बाद पीएम शाम को आईटीबीपी और सेना के जवानों के साथ दिवाली कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम के साथ आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे।

घर के झगड़े के बीच छठ की तैयारी में जुटा लालू परिवार, बहू के साथ राबड़ी मनाएंगी महापर्व

Uttarakhand: Prime Minister Narendra Modi arrives in Dehradun; he will celebrate the festival of #Diwali in Kedarnath pic.twitter.com/rAhdGJg1Dd

पंजाब: सुखबीर सिंह बादल हिरासत में, सिख इतिहास से छेड़छाड़ के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का केदारनाथ धाम यात्रा का आॅफिशियल कार्यक्रम शासन को मिल गया है। पीएम के उत्तराखंड दौरे के कार्यक्रय मो लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह राव ने मंगलवार को सभी आला अधिकारियों की बैठक ली। पीएम मोदी बुधवार को सुबह करीब 7.00 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचें। 9.30 बजे पीएम हेलीकाप्टर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। जबकि यहां पूजा अर्चना के बाद वह 10.00 पुनर्निर्माण कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

तेज प्रताप-ऐश्वर्या विवाद से अलग हुए तेजस्वी, राजनीतिक करियर पर लगा रहे पूरा ध्यान

Happy #Diwali! May this festival bring happiness, good health and prosperity in everyone’s lives. May the power of good and brightness always prevail!: Prime Minister Narendra Modi. (File pic) pic.twitter.com/Hc9LYRjB7R