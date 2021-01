पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया फैसला, 16 जनवरी से देशभर में शुरू होगा वैक्सीनेशन

नई दिल्ली। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के लिए टीकाकरण की शुरूआत होगी। भारत सरकार ने शनिवार को कहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के होने के अनुमान लगाया गया है।

pm modi chaired a high-level meeting to review status of #COVID-19 in the country along with preparedness of the State/UTs for COVID vaccination, today. Meeting was attended by Cabinet Secretary, Principal Secretary to PM, Health Secretary, & other senior officials: Govt of India https://t.co/grfgIRk6wt