Vijay Diwas 2020 : राजनाथ सिंह ने किया स्वर्णिम विजय वर्षा के लोगो का अनावरण, सेना के बहादुरी को किया सलाम

नई दिल्ली। भारत पर पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत यानि विजय दिवस 2020 के अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्षा के लिए लोगो का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने सेना के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि विजय दिवस साहसी और बहादुर सैनिकों की याद दिलाता है। बता दें कि हर साल विजय दिवस 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारत को मिली जीत की याद में मनाया जाता है। आज पूरा देश उसी की याद में 50वीं वर्षगांठ मना रहा है।

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh unveils the logo for 'Swarnim Vijay Varsh' to mark the 50th-anniversary of the 1971 India-Pakistan war#VijayDiwas2020 pic.twitter.com/5vIYDPP2Ud