चंद्रयान-2 को मिली बड़ी कामयाबी, ऑर्बिटर से अलग हुआ विक्रम लैंडर, अगले 20 घंटे होगा ये काम

नई दिल्ली। मिशन चांद पर निकले चंद्रयान-2 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आज चंद्रयान ने सफलतापूर्व विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक अलग कर दिया। यही नहीं चंद्रयान के चांद पर उतरने से पहले के कुछ मिनट बहुत खास होने वाले हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिकों के पूरी नजर अब चंद्रयान-2 पर टिकी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था कि सोमवार को दोपहर 12.45 से 1.45 बजे के बीच चंद्रयान-2 ऑर्बिटर से विक्रम लैंडर को अलग कर देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही करीब 1.35 बजे विक्रम लैंडर अलग हो गया।

अगले 20 घंटे में होगा ये काम

आपको बता दें कि अगले 20 घंटे विक्रम लैंडर के लिए खास होंगे। चंद्रयान-2 से अलग होने के बाद करीब 20 घंटे तक विक्रम लैंडर अपने पिता यानी ऑर्बिटर के पीछे-पीछे 2 किमी प्रति सेकंड की गति से ही चक्कर लगाता रहेगा। इसके बाद यह विपरीत दिशा में चांद का चक्कर लगाना शुरू करेगा।

इन तीन हिस्सों में बना है चंद्रयान-2

चंद्रयान-2 तीन हिस्सों से मिलकर बना है - पहला- ऑर्बिटर, दूसरा- विक्रम लैंडर और तीसरा- प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर के अंदर ही प्रज्ञान रोवर है, जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद बाहर निकलेगा।

Here’s a quick snapshot of all the support that is pouring in for #Chandrayaan2 as it nears its destination! We thank each and every one of you for the faith you have shown in us and for inspiring us to reach ever-higher, always! #ISRO pic.twitter.com/4yPW84flkk