मौसमः केरल में भारी बारिश की चेतावनी, देश के कई राज्यों में जून अंत तक पहुंचेगा मानसून

नई दिल्ली। देशभर में गर्मी ने हाहाकार मचाकर रखा है। ऐसे में हरकिसी को इंतजार था मानसून का। जी हां मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे ये मासनून देश के अन्य राज्यों में एंट्री करेगा और इसके भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत ही सही राहत जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि गर्मी के प्रकोप ने ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर भारत समेत कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रखा है। केरल में भी मानसून करीब एक सप्ताह बाद दस्तक दी है। 1 जून को पहुंचने वाला मानसून 7 जून को देर शाम पहुंचा है।



केरल में अच्छी बारिश हुई दर्ज

मानसून आते ही केरल में सुबह से ही झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबि केरल के तटीय इलाकों में अच्छी मात्रा में मानसून की पहली बारिश दर्ज की गई। विभाग ने पिछले महीने दक्षिण पश्चिमी मानसून के केरल तट पर 6 जून को पहुंचने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था, दरअसल हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने में देरी के कारण मानसून की आमद में दो दिन की देरी हुई और ये अपने तय समय से पूरे एक हफ्ते देरी से पहुंचा। केरल में अगले 2-3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश क लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में जून के अंतिम सप्ताह में मानसून पहुंचने के आसार हैं।

Moderate to heavy #rains with very heavy at isolated places may occur over #Kerala, Coastal #Karnataka, #Lakshadweep Islands, #Andaman and #Nicobar islands. https://t.co/Q2F8hyzw1Z