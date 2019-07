मौसम विभाग का अलर्टः देशभर के 16 राज्यों में आज होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबकि आज देश के 16 राज्यों में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक ( Weather Alert ) अब तक देशभर में 19 फीसदी बारिश कम हुई है।

1 जून से 23 जुलाई तक देशभर में 19 फीसदी तक बारिश कम हुई है जबकि 17 ऐसे राज्य हैं जहां बारिशन नहीं होने से स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है।

बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में दोपहर बाद जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के चलते लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली। मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा।

असम में बाढ़ से 71 लोगों की मौत, बिहार में 77 लाख लोग प्रभावित

आज इन राज्यों में होगी जोरदार बारिश

देशभर में इन दिनों मानसून अपने शबाब पर है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को

पंजाब

हरियाणा

पश्चिम बंगाल

दिल्ली

एनसीआर

पूर्वी राजस्थान

कोंकण

गोवा

हैदराबाद

महाराष्ट्र

ओडिशा

केरल

कर्नाटक जैसे राज्यों के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा पहाड़ों में श्रीनगर और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश के संकेत हैं।

यहां सामान्य बना रहेगा मानसून

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काइमेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में मानसून सामान्य बना रहेगा। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के एक-दो स्थानों में मानसून में कमी देखने को मिल सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में जमकर बरसा पानी

लंबे समय से उमर और गर्मी से परेशान दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। दोपहर बाद Delhi NCR में झमाझम भारिश ने मौसम सुहावना कर दिया।

तेज रफ्तार हवा के साथ जब बारिश शुरू हुई तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान साफ देखी जा सकती थी।

आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि बुधवार को दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश होगी।

हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। बारिश ने लोगों को काफी राहत दी। अगले 24 घंटे यानी गुरुवार को रुक-रुक कर बारिश होने के आसार हैं।

West Bengal: Villagers in flood-affected Cooch Behar use makeshift boats to reach from one part of the village to the other. pic.twitter.com/sEChz9b9ip