मौसम अपडेटः हिमाचल में बर्फबारी ने तोड़ा 12 साल का रिकॉर्ड, 6 फरवरी तक फिर बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Forecast )एक बार फिर बदलेगा। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर ठंड बढ़ेगी। यही नहीं देश के मध्य इलाकों में बारिश के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिमाचल प्रदेश ( Snowfall in Himachal Pradesh ) में पिछले 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है।

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक पश्चिमी हिमालय के राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। जबकि कुछ जगहों पर दिन और रात के तापमान में लगभग 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है।

As humid winds from the Bay of Bengal are feeding moisture over Northeast India, we expect scattered rain and thundershowers to continue in #Assam, Meghalaya, and Nagaland. While, #Manipur, Mizoram, and Tripura may also receive light rains.https://t.co/VydhRJnAjA