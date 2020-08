Weather Forecast : मौसम बदलने से उमस से मिली भारी राहत, Delhi-NCR में आज भी हो सकती है मूसलाधार बारिश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों में बुधवार रात अचानक मौसम बदलने के बाद जमकर बारिश ( Heavy rain ) हुई। इससे पिछले कई दिनों से जारी भारी उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं सेटेलाइट च़ित्रों के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ( India Meteorological Department ) ने कहा कि गुरुवार को भी दिल्ली-एनसीआर ( Delhi-NCR ) में रुक रुककर मध्यम व भारी बारिश हो सकती है।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would continue to occur over Delhi, Noida, Greater Noida, Ghaziabad, Rohtak, Gurugram, and Manesar till 10 am: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/mpMS9Ag7Oh — ANI (@ANI) August 13, 2020

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में सुबह 10 बजे तक हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होती रहेगी। यह क्रम गुरुवार को दिनभर बना रह सकता है।

Latest satellite images indicate that wet spell will continue over major parts of Haryana, Delhi, Uttar Pradesh and adjoining areas of north Madhya Pradesh: India Meteorological Department (IMD) pic.twitter.com/r3BvNKTWFL — ANI (@ANI) August 13, 2020

उपग्रह से प्राप्त चित्रों के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया है कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तर मध्य प्रदेश के आस-पास के क्षेत्रों में गीलापन जारी रहेगा। साथ ही इन इलाकों में हल्की व मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।

#WATCH Delhi: Severe waterlogging at Manekshaw road due to rainfall in the national capital.



India Meteorological Department (IMD) has predicted "thunderstorm with light to moderate intensity rain" in the national capital till 10 am. pic.twitter.com/jSAUKVrLjw — ANI (@ANI) August 13, 2020

बुधवार देर रात अचानक मौसम के करवट लेने के बाद रातभर तेज बारिश होती रही। राष्ट्रीय राजधानी में बारिश के कारण मानेकशॉ रोड, द्वारका अंडरपास, मिंटो रोड, बारापुल्ला रोड, लुटियन जोन के कई इलाकों सहित दिल्ली के अन्य इलाकों में भी भारी जलभराव की समस्या उठ खड़ी हुई है।

बता दें कि बुधवार रात से सुबह तक हुई तेज बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को उमस ( humidity ) और भारी गर्मी से तो राहत मिली है। बारिश की वजह से हालात ये है कि दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगह पानी भर गया है। फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है।

कई जगहों पर जलभराव ( Water logging in Delhi ) की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। कई इलाकों में बारिश इतनी मूसलाधार हुई कि बिजिबिलिटी बेहद कम हो गई।