Weather Forecast Today Live Updates: दिल्ली, हरियाणा, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना

Weather Forecast Today Live Updates: नई दिल्ली। देश में मानसून का दौर चल रहा है और लगातार पिछले कई दिनों से बहुत से स्थानों पर तेज बारिश भी हो रही है। अब दिल्ली-हरियाणा सहित कई स्थानों पर बारिश रूक चुकी है। हालांकि अत्यधिक वर्षा के चलते राजस्थान, मध्यप्रदेश और बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं।

मौसम विभाग के अनुसार आज भी देश की राजधानी दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्यों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होने के भी आसार हैं। विभाग द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक अगले कुछ घंटों में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक बार फिर तेज बारिश का दौर आरंभ होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में तापमान में भी कमी आएगी और गर्मी का असर कम होगा।

05/08/2021: 08:20 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi (Model Town), Karnal, Assandh, Panipat, Jind (Haryana) Saharanpur, Gangoh, Deoband, Muzaffarnagar, Shamli, Kandhla (U.P.) during next 2 hours pic.twitter.com/8X7UGgC4il