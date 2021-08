Uttar Pradesh Assembly election 2022: 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के वोटिंग करने के नियम में बड़ा बदलाव, इस बार से होगा लागू

UP Assembly Election 2022 Updates: वैश्विक महामारी करोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly election 2022) में इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग वोटर्स और दिव्यांगों को घर बैठे वोटिंग (Vote from Home) की सहूलियत मिलेगी।