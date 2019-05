नई दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फानी के बाद लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। देशभर में एक तरफ जहां गर्मी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है वहीं देश के दक्षिण इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने दिल्ली-एनसीआर में अभी गर्मी और बढ़ने वाली है। देश के कई इलाकों में जबरदस्त लू भी चलेगी।



इन इलाकों में बारिश के आसार

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तूफान फानी के जाने के बाद भी देश के दक्षिण इलाकों में खास तौर पर केरल, दक्षिण कर्नाटक में हवा में नमी बनी हुई है। ऐसे में इन इलाकों में मंगलवार को बारिश होने की पूरी संभावना है। जबकि यहां 50 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। कई जगह पर गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं।

यहां लू कर देगी लाचार

भारतीय मौसम विभाग ने जहां एक तरफ बारिश वाले इलाकों की जानकारी दी है वहीं अपने पूर्वानुमानों में बताया कि तटीय आंध्र प्रदेश में लू चलेगी। यही नहीं देश के पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुद्दुचेरि के कुछ इलाकों में भीषण लू चलने के आसार हैं।

#Loo type conditions would prevail across northern parts of #Haryana, isolated pockets of #Punjab, #Delhi and #NCR along with West #UttarPradesh https://t.co/brIykAdHMC #heatwave #Summer2019