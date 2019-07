अगले 48 घंटे में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में दस्तक देगा मानसून, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देश के कई इलाकों में मानसून पहुंच चुका है ( weather update ) , लेकिन उत्तर भारत का इलाका अब भी मानसून ( monsoon ) की बेरुखी से परेशान है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने पूर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 से 48 घंटे में दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश होगी। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा समेत बारिश ने कई राज्यों में जोरदार दस्तक दे दी है। मुंबई में अब तक भारी बारिश के चलते 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने यहां भी आज मूसलाधार बारिशका अलर्ट जारी किया है।

इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक जिस पल का उत्तर भारत के लोगों को इंतजार था वो पल जल्द ही आने वाला है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत समूचे उत्तर भारत में अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। इससे लंबे समय से झुलसा देने वाली गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

गुरुवार को राजधानी में बारिश

मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को देश की रजाधानी में अच्छी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आस-पास के इलाकों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी मानसून का असर देखने को मिल सकता है।

भारत मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक, वर्तमान में पूर्व दिशा की ओर से चल रही हवाएं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून के लिए माहौल निर्मित कर रही हैं। ऐसे में इन इलाकों में अब बारिश से लोगों को राहत मिलेगी।

#MumbaiRains have begun, seem like a good spell https://t.co/NOtFT9huc1

मुंबई में तीन दिन के अंदर 500 मिमी बारिश दर्ज

मुंबई में बदरा ऐसे मेहरबान हुए हैं कि हर कोई परेशान हो गया है। हालांकि अब राहत काम के लिए वायुसेना और एनडीआरफ की टीमोंने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन अब भी भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि पिछले तीन दिन की बारिश में ही मुंबई में 500 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है।

#MumbaiRains nowcast: Intermittent spells of light to moderate rain and thundershower will occur over #Mumbai, Mumbai Suburban, Palghar, #Pune, Raigarh, #Ratnagiri, #Sangli, #Satara, #Sindhudurg and Thane during next 2-4 hours.