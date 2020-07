Weather Update: Assam में Flood से तबाही, लाखों लोग हुए प्रभावित, मदद के लिए UN ने बढ़ाया हाथ

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज लगातार ( weather update )बदल रहा है। देशभर के ज्यादतर राज्यों में मानसून ( Monsoon in India ) की जोरदार आमद ने कई इलाकों मे परेशानी बढ़ा दी है। खास तौर बिहार और असम में लगातार बारिश ( Heavy Rainfall ) के बाद आई बाढ़ ने जिंदगी बेहाल कर दी है। असम में बाढ़ ( Assam Flood ) से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 85 लोग जान गंवा चुके हैं, तो वहीं बाढ़ के कहर के चलते अब तक 70 लाख लोग प्रभावित हैं।

असम में बाढ़ के बढ़ते कहर के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एक प्रवक्ता ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो यूएन भारत की मदद करने के लिए तैयार है।

One more person has lost life in a flood-related incident, taking the total death toll to 85. A total of 24,48,128 people are affected in 24 district of the state due to the flood: Assam government