Weather Update: शीतलहर की चपेट में बीतेगा नए साल का पहला सप्ताह, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर इलाके इन दिनों कड़ाके की सर्दी ( weather update ) से जूझ रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक साल का पहला सप्ताह शीतलहर की चपेट के साथ ही बीतेगा। खास तौर पर उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड ( Cold Waves )का सामना करना पड़ेगा।

यही नहीं पहाड़ी राज्यों में भी 4 और 5 जनवरी को बर्फबारी के बीच हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। इससे मैदानी इलाकों में पारा लुढ़केगा और ठंड नए रिकॉर्ड बना सकती है।

#WATCH Dense fog, reduced visibility witnessed in Delhi on the first day of the new year; visuals from Mundka pic.twitter.com/IkgMdUi7is