सर्दी का सितम: दिल्ली में 1.7 डिग्री पर पहुंचा पारा, 31 दिसंबर तक कई राज्यों में बढ़ेगी ठंड

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ने जबरदस्त ( weather updates ) करवट ली है। सर्द हवाओं के साथ तापमान भी तेजी से लुढ़कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो देश के कई इलाकों में अगले 24 घंटे में शीतलहर लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। यही नहीं दक्षिण राज्यों में हल्की बारिश की भी संभावनाएं है।

यही नहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ( cold wind ) की चपेट में है। दिल्ली में लगातार लुढ़कते पारे के साथ कंपकंपाने वाली ठंड पड़ रही है। राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान गिरकर १.७ डिग्री पर पहुंच गया है।

अस्पताल में लालू यादव से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन, हो गई बड़ी गलती

Indian Meteorological Department: 8.30 am temperatures- Safdurjung enclave 2.4, Palam 3.1, Lodhi Road 1.7, Aya Nagar 1.9. Delhi's minimum temperature today will be 1.7 degrees. #Delhi pic.twitter.com/Pl5gDbTvpQ