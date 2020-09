Weather Update: दिल्लीवासियों को मिलेगी गर्मी से राहत, 24 घंटे के भीतर इन राज्यों में भारी बारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather ) समेत समूचा उत्तर भारत ( Rain in North India ) में इस समय उमस भरी गर्मी ( Humid summer ) से झुलस रहा है। सितंबर की पड़ रही तपती गर्मी ( Sweltering heat ) ने इस बार लोगों को मई-जून का अहसास करा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ( IMD ) से राहत देने वाली खबर सामने आई है। माौसम विभाग के अनुसार दिल्ली ( Rain in Delhi ) और उसके आसपास रहने वाले लोगोंं को एक या दो दिनों के भीतर उमस भरी गर्मी से निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर ( Rain in Delhi-NCR ) में बुधवार को जोरदार बारिश की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में आने वाली गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

PM Narendra Modi 24 सितंबर को Virat Kohli और Milind Soman से करेंगे बात, जानें वजह

आपको बता दें कि देश भर के सभी राज्यों में मानसून इन दिनों समाप्ति की ओर से है। वहीं, मौसम विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में बने दवाब क्षेत्र के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना बन रही है। अनुमान है कि दिल्ली और उससे सटे इलाकों में 22 सितंबर के बाद झमाझम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियार और उत्तराखंड व बिहार के कई इलाकों में भी बारिश की देखने को मिल सकती है।

RCB vs SRH Live: कोहली की RCB ने हैदराबाद को हराया, 10 रनों से दी मात

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत पश्चिमोत्तर भारत के कई राज्यों में 23 सितंबर को भारी बारिश होगी। गौरतलब है कि पूरे 2020 में सामान्य से 7 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जबकि उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश देखने को मिली है। वहीं, उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है।

देश में कोरोना संक्रमण से हालात चिंताजनक, PM Narendra Modi लेंगे सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक

यही नहीं मौसम विभाग ने ओडिशा में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में रविवार को पिल्लूर डैम से पानी छोड़ने के कारण मेट्टुपलायम और उसके आसपास भवानी नदी में पानी की स्तर अचानक बढ़ गया है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है।