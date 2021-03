मौसम अलर्टः पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार, उत्तर भारत में फिर लौटेगी सर्दी

नई दिल्ली। देशभर के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते कई राज्यों में बारिश ( rainfall alert )ने दस्तक दी, तो कुछ हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 100 से भी अधिका सालों का रिकॉर्ड टूटा। जब फरवरी में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं पहाड़ों पर भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी ( Snowfall ) के बीच बारिश का दौर जारी है।

इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में एक और विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही है। इसका असर उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक एक बार फिर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं जोर पकड़ेंगी और ठंड में इजाफा होगा।

इस अरबपति को पछाड़ कर एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर शख्स बने मुकेश अंबानी, जानिए कितनी हुई कुल संपत्ति

पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले हिस्सों एक और विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके चलते एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू होगा।

हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार तीन से छह मार्च तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है।

मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में 6 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। ऊंचाई वाले भागों में भी 2 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। इसके बाद सर्दी में इजाफा होगा।

वहीं सोमवार को जम्‍मू कश्‍मीर, लद्दाख, उत्‍तराखंड समेत गिलगित, बाल्टिस्‍तान व मुजफ्फराबाद में बर्फबारी व बारिश के आसार बने हुए हैं।

Another Western disturbance is expected to approach Jammu and Kashmir by March 2nd or 3rd. Minimums of Western Himalayas may increase once again.#WeatherUpdate #WeatherForecast https://t.co/jjoLtMh288