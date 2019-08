देश के 14 राज्यों में आज अच्छी बारिश का अलर्ट, केरल के 18 जिलों में 18 अगस्त तक स्कूल बंद

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( monsoon in India ) का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो 10 अगस्त को केरल, कर्नाटक, गोवा, कोंकण और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों समेत 14 राज्यों में मानसून मेहरबान ( weather update ) रहेगा। यहां अच्छी बारिश के आसार हैं।

यही नहीं देश के दक्षिण इलाकों में कई जगह रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।

सिर्फ केरल के 18 जिलों में 18 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में भारत में अब तक 5 फीसदी कम बारिश हुई है।

Kerala: India Meteorological Dept (IMD) issues Red alert for 9 districts of the state for today. Red alert issued for Ernakulam, Idukki, Thrissur, Palakkad, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasargod districts. #KeralaRain pic.twitter.com/7eBTmiELcN — ANI (@ANI) August 9, 2019

इस वक्त आधा हिंदुस्तान मानसून की जद में है। कई इलाकों तो बाढ़ से बेहाल हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका और राजस्थान में 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

#Maharashtra: Death toll rises to 29 in Pune division (Solapur, Sangli, Satara, Kolhapur and Pune), due to floods, 6 people missing. 2.85 lac people have been evacuated to a safe place from Pune division. (File pic) pic.twitter.com/eW7vcrwrpW — ANI (@ANI) August 9, 2019

आपको बता दें केरल, गुजरात और कर्नाटक के कई इलाके इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के चलते 10 अगस्त को हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट किया है।

Bhopal: Water level of 'Bada Talab' increases to 1666.30 feet following rainfall in the region; maximum capacity is 1666.80 feet. The 'Bada Talab' which is also known as Upper Lake had reached dead storage in June. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/8Mjaal5b2S — ANI (@ANI) August 9, 2019

इन राज्यों में आज अच्छी बारिश की संभावना

गुजरात, केरल, माहे, दक्षिण कर्नाटक के अंदरुनी हिस्सों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अनुमान है।

इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है।

वहीं कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराइकल, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भारी बारिश का अनुमान है।

जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में तेज बारिश हो सकती है।