Weather Forecast: Monsoon ने कई राज्यों में पकड़ी रफ्तार, जानें अगले पांच दिन मौसम का हाल

नई दिल्ली। देशभर में लगातार मौसम अपना मिजाज ( weather update ) बदल रहा है। कई राज्यों में अब तक मानसून ( Monsoon in India ) ने अपनी जोरदार आमद से परेशानी बढ़ा दी है तो कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक 29 जुलाई तक देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा।

आपको बता दें कि कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ( Rainfall Alert ) के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं असम और बिहार में तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले पांच दिनों में देश के 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

#WATCH: Rain lashes parts of Mumbai; visuals from Western Express Highway. India Meteorological Department (IMD) predicted,"Intense spells of rain likely to occur at isolated places in the districts of Mumbai and Raigad during next 3 hours." pic.twitter.com/O0HhhDCYO6