Weather Update: दिल्ली में हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई राज्यों में गरज-चमक की संभावना

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ रही तेज गर्मी से लोगों को आज मंगलवार के दिन राहत देखने को मिली है। आज दोपहर को कई इलाकों में ठंड़ी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। जिससे बढ़ते तापमान में गिरावट आई है। अब बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में दिल्ली समेत राजस्थान, हरियाणा और यूपी के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में दिल्ली के अलावा कुछ इलाकों में तेजी के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में हुई बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। ठंड़ी हवाओं से मौसम का मिजाज काफी बदला है। इसके पहले देश की राजधानी में मंगलवार की सुबह का न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जो हल्की बारिश के बाद मौसम में ठंडक महसूस हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार के दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जोकि एक दिन पहले यह तापमान बढ़कर 35 डिग्री के पार हो गया था।

23-03-2021; 1410 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain with wind speed 30-40 kmph would occur over and adjoining areas of Viratnagar, Alwar, Rajgarh, Laxamangarh (Rajasthan). Light intensity rain with wind speed 20-40 kmph over and adjoining areas of West,

बारिश होने का कारण क्या है?

दिल्ली एनसीआर में जब लोग तेजी गर्मी की चुभन से परेशान हो रहे थे तभी अचानक बारिश होने से लोगों को राहत पहुंची है इस समय अचानक बारिश होने के पीछे की वजह उत्तर-पश्चिम राजस्थान से लेकर दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश तक चक्रवाती हवाओं का तेजी से आना है जिसके कारण ऐसा मौसम बन रहा है। इन चक्रवाती हवाओं का असर राजस्थान के विराटनगर, अलवर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ में भी देखने को मिला है जंहा ये हवाएं 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन इलाकों में संभावना यह जताई जा रही है कि कुछ ही घंटों में यहां गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इन इलाकों के पश्चिम में हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे रह सकती है।

♦ The Western Disturbance now seen as a cyclonic circulation over Afghanistan in mid-tropospheric levels with the trough aloft in upper tropospheric levels along Long 65°E to the north of Lat 17°N. The induced cyclonic circulation lies over northwest Rajasthan & neighbourhood. pic.twitter.com/60H79iH4Hb