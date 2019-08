हिमाचल में बादल फटने के बाद रोकी मणिमहेश यात्रा, 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देश के पहाड़ी इलाकों में ( Weather Update ) इन दिनों मौसम जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। कई पहाड़ी इलाके भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के बाद भूस्खलन की मार झेल रहे हैं। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे हैं। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ कई जगह सड़कें पहाड़ दरकने की वजह से जाम हो गई हैं।

यहां कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया है।

मौसम विभाग की माने तो 31 अगस्तक हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश के आसार हैं।

अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है।

मैदानी इलाकों के साथ-साथ इसका सीधा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है।

जहां लगातार भारी बारिश के चलते भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।

Himachal Pradesh: Manimahesh Yatra suspended temporarily, after a bridge near 'Bharngala Nala' connecting Hadsar to Bharmour got washed away yesterday, following heavy rains in Chamba district. pic.twitter.com/3Hr285yyzF