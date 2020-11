BJP कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज 12 घंटे के लिए पश्चिम बंगाल बंद, विरोध प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूचबिहार सहित प्रदेश के कई शहरों में ममता सरकार की दमनात्मक नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन का जारी है। बीजेपी ने कूचबिहार में पार्टी के एक कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया हैै। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने में लिए ममता सरकार ये काम करा रही है।

West Bengal: 12-hour Bandh call given by state BJP after their party worker was allegedly beaten to death in Cooch Behar.



"Our workers are constantly being killed by TMC but police is not doing anything. So, today's bandh is our protest against such killings," says a BJP worker pic.twitter.com/STweJhXMfR