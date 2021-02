West Bengal : ममता के मंत्री पर हमले की जांच CID के हवाले

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक दिन पहले ममता के मंत्री पर बम से हमले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले की निंदा की है। बीजेपी के नेताओं ने इस घटना पर चिंता भी जाहिर की है।

#UPDATE: West Bengal CID takes over the case where state minister Jakir Hossain got injured after unidentified people hurled a bomb at him in Murshidabad yesterday: Sources https://t.co/BEmIoifkSd