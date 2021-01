गृहमंत्री अमित शाह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने की मुलाकात, हिंसा मुक्त चुनाव को लेकर की चर्चा

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने (Governor Jagdeep Dhankhar) शनिवार को केंद्रीय गहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से मुलाकात की।

शाह से मुलाकात के दौरान धनखड़ ने आगामी विधानसभा चुनाव, राज्य के विकास, हिंसा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। जगदीप धनखड़ ने अमित शाह से कहा कि यह हमारे लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को सुलझाकर एक उदाहरण तय करने का समय है ताकि हर मतदाता स्वतंत्र रूप से एक शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनावों में हिंसा की भूमिका न हो इस पर जोर दिया।

My heart pains that ignoring constitutional provisions, a child of 'Maa Bharti' is called an outsider in West Bengal because he doesn't belong to the state. We're all the children of 'Maa Bharti' & we believe in our unity. No person living in this land can be an outsider: WB Gov pic.twitter.com/mg0XvPnMub