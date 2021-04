त्रिपुरा: शादी समारोह में डीएम ने मारी एंट्री, दुल्हा-दुल्हन को धक्का मारकर बाहर निकाला

नई दिल्ली। पश्चिम त्रिपुरा के जिलाधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह एक शादी समारोह का वीडियो है, जहां अचानक डीएम की एंट्री होती है। कोरोना के नियमों की अनदेखी को लेकर ये छापेमारी की गई थी। इस वीडियो में जिलाधिकारी शैलेश यादव काफी गुस्से में दिख रहे हैं। यहां पर हॉल में मौजूद पुलिसकर्मियों को डांट लगा रहे हैं। वीडियो के वायरल होने और सीएम दखलअंदाजी के बाद डीएम को सस्पेंड कर दिया गया है।

दुल्हा और दुल्हन को बाहर निकाला

वीडियो में जिलाधिकारी ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वो दुल्हा और दुल्हन सहित पूरी भीड़ को हॉल से बाहर निकाले और लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही गई। डीएम शैलेश यादव के अनुसार इन लोगों के खिलाफ नाइट कर्फ्यू और महामारी आपदा कानून के तहत मामला दर्ज होना चाहिए।

डीएम यादव यही नहीं रुके उन्होंने वहा पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि वो प्रशासन का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वीडियो में शैलेश यादव यह कहते हुए नजर आए कि वो सरकार से पूर्व अगरतला पुलिस स्टेशन के प्रभारी की शिकायत करेंगे और इसके साथ उन्हें निलंबित करने की सिफारिश भी करेंगे।

No DM Sahab. This is not done. Sorry!! pic.twitter.com/yRAYppzWdI