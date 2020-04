लॉकडाउन के दौरान क्या थी ऋषि कपूर की ख्वाहिश और विचार

नई दिल्ली। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) का गुरुवार को 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह बीते दो वर्षों से ल्यूकेमिया कैंसर से जूझ रहे थे और बुधवार रात उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस को लेकर बीते एक माह से भी ज्यादा वक्त से देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान ऋषि कपूर की क्या ख्वाहिश थी और क्या विचार थे, जानना उनके व्यवहार और खुशमिजाजी को बताने के लिए काफी है।

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ऋषि कपूर खुशमिजाज और मुंहफट थे। बॉलीवुड में चिंटू जी के नाम से मशहूर ऋषि कपूर ट्विटर ( Rishi Kapoor Tweet ) पर काफी सक्रिय रहते थे। उनके तकरीबन रोज आने वाले ट्वीट उनके विचार, लोगों के प्रति उनकी चिंता और देश के प्रति उनके प्रेम को भी जाहिर करते थे। यों तो ऋषि नियमित रूप से ट्विटर पर सक्रिय रहते थे, लेकिन यहां आपको उनके जरूरी ट्वीट्स से ही रूबरू करवा रहे हैं।

24 मार्चः लॉकडाउन की घोषणा

बीते 24 मार्च की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा तो इसके करीब एक घंटे बाद ऋषि कपूर ने ट्वीट किया। उन्होंने इसमें लिखा, "एक के लिए सब और सब के लिए एक। हम अब वही करेंगे, जो हमें करना चाहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम सभी आने वाले समय में एक-दूसरे को व्यस्त रखेंगे और मनोरंजन करेंगे। कोई चिंता नहीं। घबराए नहीं। **** इसको भी देख लेंगे। पीएम जी चिंता मत करो हम आपके साथ हैं! जय हिन्द।"

One for all, all for one. Let us do what we have to do. We have no option. We will all keep one another busy and entertained for the coming time. No worries. No panic. Sala isko bhi dekh lenge. PM ji don’t worry we are with you! Jai Hind. — Rishi Kapoor (@chintskap) March 24, 2020

इस ट्वीट के जवाब में एक यूजर ने ऋषि कपूर के बारे में कोई बात कही, जिसे लेकर उन्होंने तुरंत अपना सख्त रवैया भी दिखाया। उन्होंने उस ट्वीट को दिखाते हुए लिखा, "एक और बेवकूफ।" फिर अगले ट्वीट में सख्त लहजे में सभी को चेतावनी दे डाली, "कई भी जो मेरे देश या मेरी जीवनशैली का मजाक उड़ाएगा, उसे डिलीट कर दिया जाएगा। सावधान रहें और चेेतावनी समझें। यह एक गंभीर विषय है।"

26 मार्चः आपातकाल लगाना होगा

लॉकडाउन लागू होने के दूसरे दिन ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, "प्रिय हिंदुस्तानी साथियों। हमें आपातकाल अवश्य ही घोषित करना होगा। देखो पूरे देश में क्या हो रहा है! टीवी की मानें तो लोग पुलिसकर्मियों और मेडिकल स्टाफ को पीट रहे हैं! स्थिति को नियंत्रित करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। यह केवल हम सभी के लिए अच्छा है। दहशत पैदा हो रही है।"

Dear fellow Indians. We must and have to declare EMERGENCY. Look at what’s happening all over the country! If the TV is to believed,people are beating policemen and medical staff! There is no other way to contain the situation. It is only good for all of us. Panic is setting in. — Rishi Kapoor (@chintskap) March 26, 2020

28 मार्चः मुझे गलत मत समझना

लॉकडाउन लागू होने के चौथे ही दिन ऋषि कपूर ने इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "सोचो। सरकार को कुछ वक्त के लिए शाम को सभी लाइसेंसी शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। मुझे गलत मत समझिएगा। इस सारे अवसाद और चारों ओर फैली अनिश्चितता के बीच व्यक्ति घर पर ही होगा। पुलिस, डॉक्टर्स, नागरिकों आदि को.. थोड़ी मुक्ति चाहिए। ब्लैक में तो बिक ही रही है। राज्य सरकारों को आबकारी से धन की सख्त जरूरत है। निराशा को अवसाद से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसा कि यह कहना कि पी तो रहे हैं, इसे वैध कर दो, कोई पाखंड नहीं है। मेरे विचार।"

Think. Government should for sometime in the evening open all licensed liquor stores. Don’t get me wrong. Man will be at home only what with all this depression, uncertainty around. Cops,doctors,civilians etc... need some release. Black mein to sell ho hi raha hai. ( cont. 2) — Rishi Kapoor (@chintskap) March 28, 2020

31 मार्चः सख्त चेतावनी

ऋषि कपूर ने कई दिनों से उनके द्वारा किए जा रहे ट्वीट्स पर अलग-अलग ढंग से प्रतिक्रिया दी। इनमें से कई कमेंट्स पर उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने अपने बायो या ट्विटर के मेन स्टेटस में सख्त लहजे में लिखा, "मुझे नहीं लगता कि लोग समझ रहे हैं। मेरी जीवनशैली पर किसी भी तरह का चुटकुला, मजाक या उल्टा-सीधा लिखा, तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। अब यह आपके ऊपर है!"

2 अप्रैलः आखिरी ट्वीट

इसके बाद 2 अप्रैल को ऋषि कपूर ने सभी को राम नवमी की बधाई दी। इसके बाद अपनी एक फिल्म का वीडियो शेयर किया और उस पर आए कुनाल कोहली के कमेंट पर प्रतिक्रिया दी।

2 अप्रैल को सबसे आखिरी ट्वीट में ऋषि कपूर ने लिखा, "सभी सामाजिक वर्गों और मान्यताओं को मानने वाले सभी भाइयों और बहनों से एक अपील। कृपया हिंसा, पत्थर फेंकना या लिंचिंग जैसा काम ना करें। डॉक्टर, नर्स, मेडिक्स, पुलिसकर्मी आदि.. आपको बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। हमें इस कोरोना वायरस युद्ध को एक साथ मिलकर जीतना होगा। प्लीज। जय हिंद!"