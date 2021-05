Cyclone Yaas का बढ़ा खतरा, ट्रेनों के पहिये लोहे की मोटी चेन से बांधे

कोलकाता। चक्रवाती तूफान यास के खतरे से जूझ रहे देश के पूर्वी तटवर्ती राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस चक्रवाती तूफान यास का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती स्थानों पर मंडरा रहा है और मौसम विभाग ने बुधवार को इसके खतरनाक तूफान में परिवर्तित होने की संभावना जाहिर की है।

हालांकि ऐसे में पश्चिम बंगाल से एक ताजा तस्वीर आई है, जिसमें सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए भारतीय रेलवे ने पूर्वी मिदनापुर के रेलवे स्टेशन में खड़ीं ट्रेनों के पहिये लोहे की मोटी जंजीर के जरिये पटरियों से बांध दिए हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर मजाक उड़ाया है।

चक्रवाती तूफान यास के खतरे का आलम यह है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता हवाई अड्डे पर बुधवार यानी 26 जनवरी सुबह से लेकर शाम पौने आठ बजे तक की सभी उड़ानों को रोक दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर रहे हैं।

West Bengal: Trains tied with chains in East Midnapore to avoid accidents ahead of #CycloneYaas pic.twitter.com/d2gvsZswHo