CAA पर विरोध के बीच पाकिस्तान से आई महिला को मिली भारत की नागरिकता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत देशभर में जहां नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में प्रदर्शन जारी है, वहीं पाकिस्तान की एक महिला को भारतीय नागरिकता मिलने की खबर आई है।

पाकिस्तान से गुजरात आई इस महिला को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार हसीना बेन नाम की यह महिला पाकिस्तान से भारत आकर रहने लगी थी।

हसीना ने दो साल पहले भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था।

आवश्यक दस्तावेजों और नियमावली के चलते अब हसीना को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है।

CAA Protest: बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बेटी के पोस्ट पर दी सफाई, बोले— अभी वह छोटी है

दरअसल, मूलरूप से भारत की रहने वाली हसीना बेन 1999 में शादी के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। शादी के कुछ साल बाद उसके पति का निधन हो गया, जिसके बाद हसीना ने भारत लौटने का फैसला किया।

इसके लिए दो साल पहले हसीना ने आवेदन करते हुए भारत की नागरिकता दिए जाने की मांग की।

भारत सरकार ने हसीना के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उनको 18 दिसंबर, 2019 को नागरिकता प्रदान की है।

कर्नाटक: बेंगलुरु में सीएए के विरोध में उतरे इतिहासकार रामचंद्र गुहार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Hasina Ben was born & brought up in Bhanvad Taluka of Gujarat. She married a Pakistani Citizen in 1999 & became a Citizen of Pakistan. After death of her husband she returned India and applied for indian citizenship . So After consideration GOI has approved in Application. https://t.co/vypKFjhFUD