कर्नाटक: बेंगलुरु में सीएए के विरोध में उतरे इतिहासकार रामचंद्र गुहार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं।

कर्नाटक में गुरुवार को प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। वहीं, पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों में शामिल मशहूर इतिहासकर व लेखक रामचंद्र गुहा (Ramachandra Guha) समेत लगभग 30 लोगों को हिरासत में ले लिया।

Karnataka: Police has detained historian Ramachandra Guha during protest at Town Hall in Bengaluru. (file pic) #CitizenshipAct pic.twitter.com/iW7HkllXc3