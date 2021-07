दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने की ब्रेन सर्जरी, ऑरेशन के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ती रही युवती

नई दिल्ली। दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) के डॉक्‍टरों ने कमाल कर दिया है। उन्‍होंने पूरी तरह बेहोश किए बिना एक मरीज की सफल ब्रेन सर्जरी ( Brain Surgery ) की है। खास बात यह है कि सर्जरी के दौरान ऑपरेटिंग रूम में ऑपरेशन के दौरान हनुमान चालीसा की भक्ति छंदों की गूंज सुनाई दी है।

दरअसल AIIMS में एक 24 वर्षीय युवती का ब्रेन ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई। सर्जरी के दौरान युवती खुद हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी।

A successful brain tumor surgery was performed by Neuro Team of @aiims_nd during surgery patient was reciting #Hanuman Chalisa.#जय_श्रीराम #जयहनुमान pic.twitter.com/dMyHcMAhUN