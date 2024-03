अगर बीसवीं सदी स्त्री अस्मिता और उसके विमर्श की सदी रही है तो 21 वीं सदी उसकी स्वतंत्रत सत्ता के व्यापक परिदृश्य की सदी है। आज यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि व्यापक सामाजिक भूमिका और जीवन के एक-एक क्षेत्र में स्त्री ने अपनी स्वतंत्र पहचान मुकम्मल कर ली है।

woman touching the pinnacle of possibilities,woman touching the pinnacle of possibilities