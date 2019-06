नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना ने पिछले कई दिनों से लापता AN-32 विमान का मलबा खोज लिया है। अरुणाचल प्रदेश के लिपो से करीब 16 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच विमान का मलबा देखा गया है। बुधवार को वायु सेना ने अपने 8-10 जवानों को दो हेलीकॉप्टर की मदद से क्रैश साइट पर सफलतापूर्वक एयरड्रॉप किया है। ये जवान AN-32 में सवार 13 लोगों की तलाश में लगे हुए हैं। बता दें कि एयरड्रॉप किए गए जवानों की टीम में भारतीय वायु सेना, थल सेना और सामान्य पर्वतारोही शामिल हैं।

यह भी पढ़ें-लापता iaf AN-32 विमान को खोजने में देरी की क्या है वजह?

Indian Air Force has been successful in air dropping 8-10 personnel near the crash site in two helicopter sorties. The teams have started moving towards the location and searching for more wreckage and possible survivors. #AN32