नई दिल्‍ली। पूर्व भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से जुड़ गए। वर्ष 2018 में वे भाजपा भारतीय जनता पार्टी (BJP) से अगल से अलग हो गए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले सिन्‍हा ने सीएम ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला किया।

सदस्‍यता ग्रहण करने के साथ ही उन्‍होंने कंधार विमान अपहरण कांड से जुड़ा एक दावा किया। सिन्‍हा का कहना ममता ने उस दौरान खुद को बंधक बनने का प्रस्‍ताव दिया था। शर्त थी कि आतंकवादी सभी बंधकों को छोड़ देंगे।

#WATCH | TMC Yashwant Sinha says, Mamata Banerjee wanted to offer herself as a hostage in exchange for passengers of the hijacked plane in 'Kandahar incident', for the country. pic.twitter.com/Pf1CBJGLyg