पश्चिम बंगाल: योगी ने ममता सरकार पर बोला हमला, 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सीएम और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल के मालदा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान वे सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे।

योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक माह के अंदर बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडो ने पीटा, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नही की। योगी ने कहा कि दो मई के बाद टीएमसी के गुंडे जानकी भीख मांगेंगे और गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे।

'Love jihad' is being executed here. We made a law in UP. But there is appeasement politics here. So state govt is unable to stop cow smuggling & love jihad - dangerous activities that will show results in the time to come: UP CM Yogi Adityanath in Malda#WestBengalElections2021 pic.twitter.com/EQtA6RKRce