जायडस कैडिला ने DCGI से मांगी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी, 12 वर्ष से अधिक उम्र वालों पर पूरे किए तीनों क्लिनिकल ट्रायल

नई दिल्ली। कोरोना ( Coronavirus ) के खिलाफ जंग में भारत को एक और सबसे बड़ा हथियार मिलने वाला है। सबकुछ सही रहा तो जल्द ही देश में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो जाएगा।

दरअसल बेंगलूरु बेस्ड फार्मास्युटिकल कंपनी जायडस कैडिला ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई से 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए अपनी डीएनए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है।

DCGI की ओर से इस टीके को मंजूरी मिल जाती है तो देशभर में चल रहे टीकाकरण अभियान को नई दिशा मिल जाएगी।

यह भी पढ़ेँः बच्चों पर 'कोवोवैक्स' के परीक्षण की सीरम को नहीं मंजूरी! जानिए क्या है पूरा मामला

Zydus Cadila applies for Emergency Use Authorisation (EUA) seeking approval from the Drugs Controller General of India (DCGI) for the launch of their DNA vaccine for 12 years & above. The vaccine has completed the third phase of trial.#COVID19 pic.twitter.com/LDlsSkG3zF