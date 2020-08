Beirut Blast: लेबनान धमाके में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का हुआ इस्तेमाल, 10 किमी इलाके को किया तबाह

बेरूत। लेबनान (Lebanon) की राजधानी बेरुत (Beirut blast) में मंगलवार शाम हुए भयानक बम धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस धमाके ने करीब 10 किलोमीटर तक तबाही मचाई है। इस धमाके में करीब 78 लोगों की मौत हो गई। लगभग चार हजार लोगों के घायल होने की भी खबर है।शुरूआती जांच में सामने आया है कि पटाखों को बनाने के लिए रखा गया करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेेट (2750 Tonnes Of Ammonium Nitrate) इस धमाके का मुख्य कारण हैै।

