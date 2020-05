वाइट हाउस में संक्रमण का एक और मामला सामने आया, उप-राष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव

वाशिंगटन। अमरीका में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामलों में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। ये वायरस अब वाइट हाउस (White house) के कर्मचारियों को संक्रमित कर रहे हैं। इस बार उप-राष्ट्रपति माइक पेंस (Mike pence) की प्रेस सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। गौरतलब है कि वाइट हाउस में लगातार नए-नए मामले आ रहे हैं। बीते दिनों वाइटहाउस के सुरक्षा सहयोगी को कोरोना संक्रमित पाया गया है।

US Vice President Mike Pence's spokeswoman became the second White House staffer this week to test positive for #coronavirus, officials said: AFP news agency pic.twitter.com/7JhWHi8e9t