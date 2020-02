Afghan-US joint declaration: 14 महीने में अफगानिस्तान से अमरीकी सैनिकों की होगी वापसी

दोहा। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) में शांति बहाली को लेकर अमरीका-तालिबान ( America-Taliban ) के बीच कतर ( Qatar ) में शनिवार ( 29 फरवरी ) को समझौता हो रहा है। इस बीच अफगान-अमरीका की ओर से एक संयुक्त घोषणा की गई है।

साझा बयान में कहा गया है कि अमरीका अगले 14 महीने में अपने सैनिकों को अफगानिस्तान ( Afghanistan ) से वापस बुलाएगा। हालांकि इसमें एक शर्त ये रखी गई है कि यदि तालिबान अपनी प्रतिबद्धताओं को बरकरार रखने में सफल होता है, तो अमरीका और NATO 14 महीने के भीतर अफगानिस्तान से सभी सैनिकों को वापस करेगा।

UN रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बीते 10 सालों में अफगानिस्तान में एक लाख से अधिक नागरिक मारे गए

बयान में कहा गया है कि अमरीका अफगानिस्तान में अमरीकी सैन्य बलों की संख्या को 8,600 तक कम कर देगा और इस संयुक्त घोषणा व यूएस-तालिबान समझौते की घोषणा के 135 दिनों के भीतर अन्य प्रतिबद्धताओं को लागू करेगा।

Afghan-US joint declaration: US will reduce the number of US military forces in Afghanistan to 8,600 & implement other commitments in the US-Taliban agreement within 135 days of the announcement of this joint declaration and the US-Taliban agreement. - TOLO News https://t.co/vpvKEHc9Ke — ANI (@ANI) February 29, 2020

कतर में अमरीका-तालिबान के बीच समझौता

आपको बता दें कि तालिबान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमरीका और तालिबान दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल दोहा समारोह में पहुंचे हैं। इस मीटिंग में 50 देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

बीते 18 सालों से अमरीका और तालिबान के बीच अफागनिस्तान में संघर्ष का दौर चल रहा है, जिसमें अब तक कई अमरीकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच अब दोहा समझौते के तहत अमरीका चरणबद्ध तरीके से अफगानिस्तान से सैनिकों को निकालेगा।

Afghan-United States joint declaration: ....in order to disrupt & degrade efforts by al-Qaeda, ISIS-K and other international terrorist groups or individuals to carry out attacks against the United States or its allies. - TOLO news (2/2) https://t.co/ckRR9nD68t — ANI (@ANI) February 29, 2020

साझा घोषणा में अमरीका ने अफगानिस्तान में इस्लामी गणतंत्र की सहमति से सैन्य अभियान जारी रखने की अपनी तत्परता की पुष्टि की, ताकि अल-कायदा, ISIS-K और अन्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ हमले करने प्रयास को विफल किया जा सके।

अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( US Secy of State Mike Pompeo ) ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कतर का यह सम्मेलन तभी वास्तविक रूप से सफल बन गया जब तालिबान ने शांति बहाली को लेकर अल-कायदा और अन्य विदेशी आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने में रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि आज हम जिस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, वह इस प्रयास की सच्ची परीक्षा है।

उन्होंने यह भी कहा कि हम तालिबान पर उनकी प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के लिए करीब से देखेंगे और उनके कार्यों के साथ ही हमारे सैनिकों की वापसी को लेकर जाचेंगे। इस तरह से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अफगानिस्तान फिर से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक आधार के रूप में कभी कार्य न करे।

US Secy of State Mike Pompeo: We will closely watch Taliban for their compliance with their commitments & calibrate the pace of our withdrawal with their actions. This is how we will ensure that Afghanistan never again serves as a base for international terrorists. #Afghanistan https://t.co/etvzBKwz1q — ANI (@ANI) February 29, 2020

Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर. विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर.