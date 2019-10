अमरीका और तुर्की के बीच अहम समझौता, 120 घंटे तक सभी सैन्य अभियानों पर रोक लगाई

वाशिंगटन। तुर्की सेनाओं द्वारा उत्तरी सीरिया में कुर्दिश फौज पर आक्रामक हमलों को लेकर अमरीका चिंतित है। इसे लेकर गुरुवार को अमरीका और तुर्की के बीच अहम समझौता हुआ। अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने मीडिया को जानकारी दी कि तुर्की ने पांच दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की है।

पेंस के अनुसार कुर्द लड़ाकों की सेना के वापस जाने तक तुर्की ने 120 घंटे तक अपने सभी सैन्य अभियानों पर रोक लगा दी है। इसके बाद ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि 'इस समझौते से लाखों जिंदगियां बच जाएंगी'

US Vice President Mike Pence says deal reached with Turkey's Recep Tayyip Erdogan for a ceasefire in Northern Syria; Turkey will pause all military operations for 120 hours to allow withdrawal of YPG forces: Reuters. pic.twitter.com/mgTzT48Ejj