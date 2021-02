अमरीका ने चीन को एक बार फिर लगाई लताड़, आक्रामक नीतियों पर जताई चिंता

नई दिल्ली। चीनी नववर्ष पर अमरीका ने शी जिनपिंग सरकार को उसकी आक्रामक और गलत आर्थिक नीतियों के लिए लताड़ लगाई है। जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को नव वर्ष की बधाई देते हुए अपनी ओर से गंभीर चिंता जाहिर की है। व्हाइट हाउस ने साफ कह दिया है कि जो बाइडेन प्रशासन चीन की गलत व्यापारिक नीति के पूरी तरह से खिलाफ हैं। अमरीका इस मामले में चीन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

President Joe Biden underscored his fundamental concerns about Beijing’s coercive and unfair economic practices, crackdown in Hong Kong, human rights abuses in Xinjiang, and increasingly assertive actions in the region, including toward Taiwan: White House