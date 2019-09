शिकागो: मॉल के अंदर गाड़ी लेकर घुस गया शख्स, जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए दुकानदार और लोग

शिकागो। अमरीका के शिकागो से एक हैरान कर देनेवाला मामला सामने आया है। शिकागो के एक कस्बे में एक एसयूवी वाले ने मॉल में ही अपनी गाड़ी चढ़ा दी। इसका घटना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल, शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पूरे मॉल में मचा हड़कंप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने गाड़ी को एक क्लॉथिंग स्टोर में घुसा दी थी, जिससे पूरे मॉल में हड़कंप मच गया। दुकान के मालिक और लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया उन्होंने एक 22 वर्षीय व्यक्ति को कस्टडी में लिया है। अभी तक उसकी पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकी है।

आतंकी घटना की गुंजाइश से किया इनकार

हालांकि, पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद किसी भी आतंकी घटना की गुंजाइश से इनकार किया है। पुलिस ने साथ ही इस बात से भी इनकार किया कि यह पूर्व निर्धारित या मॉल को निशाना बनाकर किया हमला था। पुलिस ने बताया कि इतनी अफरातफरी के बावजूद इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है।

