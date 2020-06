China-India Standoff: भारत के श्रीराम ने 'ड्रैगन' को मार गिराया...ताइवान ने बनाया Photo of the Day

India-China Standoff Update: लद्दाख में गलवान घाटी ( Galvan Valley ) में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ( LAC ) पर भारत और चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद ( 20 Soldiers Martyred ) हो गए, जिसके बाद देशभर में चीन ( China ) के खिलाफ आक्रोश है। ताइवान ( Taiwan ) और हांगकांग ( Hong Kong ) समेत कई देश चीन की धोखेबाजी के प्रति रोष जता रहे हैं।

