चीन का 100 फुट लंबा और 21 टन वजनी रॉकेट कुछ ही घंटों में न्यूजीलैंड के करीब गिरेगा, हो सकता है बड़ा नुकसान

नई दिल्ली।

दुनियाभर में कोरोना महामारी (Coronavirus) के बढ़ते संकट के बीच चीन का अनियंत्रित रॉकेट भी चिंता का सबब बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगले 10 से 12 घंटे में यह अनियंत्रित न्यूजीलैंड के आसपास कहीं गिर सकता है। यही नहीं यह रॉकेट जहां भी गिरेगा, तबाही मचा सकता है। चीन को इसकी पूरी जानकारी भी है, मगर उसकी ओर से अभी तक इस संबंध में कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

बता दें कि चीन का यह रॉकेट करीब सौ फुट लंबा और 21 टन वजनी है और इसे लांग मार्च 5-बी वाई-2 नाम से जाना जाता है। चीन का इस रॉकेट से नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया है। यह रॉकेट जिस तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, उससे माना जा रहा है कि यह न्यूजीलैंड के करीब कहीं समुद्र या धरती पर गिर सकता है। यदि यह धरती पर कहीं आबादी वाली जगह पर गिरता है, तो खतरा काफी बढ़ जाएगा और नुकसान की आशंका अधिक रहेगी।

#TheMoreYouKnow The data sets we use to make predictions are generated when the object we are tracking passes over one of a collection of sensors across the planet. We will know #LongMarch5B is down when it fails to pass over several of these sensors in a row. https://t.co/EmSWNt4DPa