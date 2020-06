चीन ने Donald Trump पर कसा तंज, कहा-हांगकांग में प्रदर्शन का समर्थन और अमरीका में ये 'आतंकवाद' हो जाता है

बीजिंग। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd Death) की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से अमरीका के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां के 140 शहरों में विरोध की आग फैलती चली जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को वाइट हाउस की सुरक्षा के लिए सेना को बुलाना पड़ा।

उधर चीन ने ट्रंप को निशाना बनाते हुए सवाल उठाए हैं कि हांगकांग में प्रदर्शन का समर्थन कर रहा अमरीका अपने यहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना का क्यों इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर आम जनता पर आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं।

#HK rioters, who offer online tutorials on setting up roadblocks, evading police amid #GeorgeFloyd protests, are unashamed of adopting double standards on violent protests: observer https://t.co/aEWyysNms7 pic.twitter.com/LMLVdkW4yE