Coronavirus: America ने Pfizer से Vaccine की 10 करोड़ खुराक खरीदने का किया करार

वाशिंगटन। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और इससे निपटने के लिए कोरोना वैक्सीन ( Coronavirus Vaccine ) बनाने पर लगातार रिसर्च चल रहा है। कई वैक्सीन अब ट्रायल के अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा।

इन सबके बीच कोरोना वैक्सीन को पाने के लिए अभी से ही जद्दोजहद शुरू हो गई है। कई देश दवा बनाने वाली कंपनियों से करार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमरीका ने दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर ( America Pfizer Deal For Corona Vaccine ) से एक करार किया है। इस करार के तहत अमरीका फाइजर से कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक खरीदेगा।

America, Britain और Canada ने Russia पर Corona Vaccine रिसर्च चुराने का लगाया आरोप

अमरीकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग ( US Department of Health and Human Services ) के मंत्री एलेक्स अजार ने बुधवार को बताया कि उनके देश ने फाइजर कंपनी के साथ कोविड-19 टीके को लेकर समझौता किया है। इसके तहत कंपनी उसके द्वारा विकसित किए जाने वाले टीके के पहले 10 करोड़ खुराक दिसंबर में अमरीका को उपलब्ध कराएगी। अजार ने बताया कि समझौते के तहत अमरीका कंपनी से अभी टीके की 50 करोड़ खुराक और खरीद सकता है।

बता दें कि फाइजर इंक और बायोएनटेक एसई ( Pfizer Inc. and Bioentec SE ) ने भी एलान किया कि उनके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जा रही वैक्सीन के लिए स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया गया है। अमरीका ने दूसरी कंपनियों के साथ भी इस तरह के करार किए हैं। ट्रंप प्रशासन ( Trump administration ) का लक्ष्य अगले साल जनवरी तक कम से कम 30 करोड़ वैक्सीन हासिल करने की है।

ब्रिटेन ने वैक्सीन की 9 करोड़ खुराक का किया करार

आपको बता दें कि स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के अनुसार, यह समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) के ‘ऑपरेशन रैप स्पीड वैक्सीन प्रोग्राम’ ( Operation Rap Speed Vaccine Program ) के तहत किया गया है। इस टीका कार्यक्रम के तहत COVID-19 के एक से अधिक टीके विकसित किए जा रहे हैं और अमरीका का लक्ष्य है कि जनवरी 2021 तक वैक्सीन की सुरक्षित और प्रभावी 30 करोड़ खुराक उपलब्ध हो। अमरीका टीके के पहली 10 करोड़ खुराक के लिए कंपनियों को 1.95 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करेगा।

सरकार एफडीए की मंजूरी से पहले, टीके के सुरक्षित और प्रभावी घोषित होने से पहले ही उनकी खरीदारी करेगी ताकि उन्हें सभी जरुरी मंजूरी मिलने के बाद लोगों को तुरंत टीके उपलब्ध कराए जा सकें।

corona vaccine की दौड़ में ये 3 नाम हैं सबसे आगे, जानें कौन-कब हो सकती हैं लॉंच?

बता दें कि पिछले दिनों ब्रिटेन ने भी कोरोना वायरस ( Britain Coronavirus ) के संभावित वैक्सीन की नौ करोड़ खुराक खरीदने के लिए तीन कंपनियों के साथ करार किया है। ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री आलोक शर्मा ने कहा कि सरकार ने बायोएनटेक, फाइजर और वलनेवा ( Bioentech, Pfizer and Valneva ) नामक कंपनियों द्वारा कोरोना वायरस के इलाज के लिए परीक्षण के दौर से गुजर रही वैक्सीन की नौ करोड़ खुराक खरीदने के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।