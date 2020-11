डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया जीत का दावा, कहा - हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे

नई दिल्ली। अमरीका में राष्ट्रपति पद को लेकर मतगणना का काम जारी है। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया है कि हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इस बार हार और जीत का फैसला कानूनी जंग के जरिए होगा। हमारे पास कानूनी जंग के लिए काफी सबूत हैं। अब इस मुद्दे पर अंतिम फैसला दुनिया की सबसे बड़ी अदालत अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में होगा। उन्होंने कहा कि हम इस तरह चुराए गए वोटों के जरिए किसी को चुनाव जीतने नहीं देंगे।

We think we will win the election very easily. We think this is going to be a lot of litigation because we have so much evidence & it's going to end up, perhaps, at the highest court in the land....we can't have an election stolen like this: US President Donald Trump pic.twitter.com/giMfLlNnAw