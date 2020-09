America ने ईरान को मदद करने वालों पर दिखाई सख्ती, संपत्ति को ब्लॉक करने का लिया फैसला

वाशिंगटन। ईरान को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अभी भी सख्त बने हुए हैं। सोमवार को ट्रंप ने ऐसे लोगों की संपत्ति को ब्लॉक करने का फैसला लिया है जो ईरान को हथियारों की आपूर्ति या फिर ऑर्थिक सेवाएं प्रदान करा रहे हैं।

This Order is critical to enforcing UN arms embargo on Iran. The order will greatly diminish the Iranian regime’s capacity to export arms to terrorists and dangerous actors throughout the region, as well as its ability to acquire weapons to build up its own forces: US President https://t.co/K1oeWae9Fg